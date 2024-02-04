الشباب السعودي يتعاقد مع البرتغالي بيريرا

كشف الشباب السعودي عن التعاقد المدرب البرتغالي فيتور بيريرا من أجل تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب الأرجنتيني إيجور بيسكان.

وكان بيسكان قد رحل عن تدريب الشباب السعودي بسبب النتائج السلبية خلال الفترة الماضية.

وقام الحساب الرسمي للشباب السعودي عبر منصة "إكس"، قد نشر صورة لبيريرا مع رئيس النادي محمد المنجم، والمدير الرياضي دومينيك تيتي، بعد توقيع العقود بشكل رسمي.

وكان فيتور بيريرا قد خاض تجربة تدريبية في الدوري السعودي، حيث قام بتدريب أهلي جدة، خلال الفترة من أغسطس 2013 وحتى مايو 2014.

ويجد الشباب معاناة كبيرة هذا الموسم بسبب تراجع الأداء والنتائج حيث يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة.

جدير بالذكر أن روي بيريرا ارتبط اسمه بالشباب السعودي قبل إتمام التعاقد بشكل رسمي خلال الفترة الماضية.