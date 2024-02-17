نتنياهو: لا تنازل عن عملية رفح

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن كل من يطالب اسرائيل بعدم شن عملية في رفح فإنما يطالبها بخسارة الحرب.

وقال نتنياهو: "لقد تحدثت بالأمس مرة أخرى مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأقول لقادة العالم بكل تأكيد أن إسرائيل ستقاتل حتى تحقيق الانتصار الحاسم، بما في ذلك القتال في رفح".

وتابع: "أولئك الذين يطالبوننا بعدم شن عملية في رفح فإنما يطالبوننا بخسارة الحرب".

وأضاف نتنياهو: "جنودنا مصرون على مواصلة الحرب حتى النهاية، الجميع يقول إنه يجب أن نواصل حتى الانتصار وحتى نقضي على حماس".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تتنازل أمام أي ضغط وفي مواجهة الإملاءات الدولية لأننا ملتزمون بالقضاء على الشر"، بحسب زعمه..