الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إجراء قضائي حول المتهمين بالاستيلاء على أموال مواطن

بوابة الوفد الإلكترونية

تباشر النيابة المختصة، التحقيق مع ٥ متهمين بالاستيلاء على مبلغ مالي من مواطن في مدينة نصر.

 

في وقت سابق تم ضبط المتهمين لقيامهم بارتكاب واقعة الاستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص باستخدام سيارتين "ميكروباص - ملاكى" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وبحوزتهم "السيارتان المستخدمتان فى ارتكاب الواقعة - 2 سلاح أبيض".

 

 

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة حيث قام أحد المتهمين بإستدراج المجنى عليه "سائق" إلى محل الواقعة وإيهامه بعرض سيارة للبيع، وقيام أحد المتهمين بخطف الحقيبة من المجنى عليه وبداخلها المبلغ المالى.

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