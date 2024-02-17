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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وولفرهامبتون يفوز على توتنهام في البريميرليج

وولفرهامبتون
وولفرهامبتون

حقق وولفرهامبتون الفوز على نظيره توتنهام بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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سجل وولفرهامبتون الهدف الأول في شباك توتنهام في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، بينما عادل ديان كولوسيفسكي النتيجة في الدقيقة 46 من عمر الشوط الثاني.

وعاد جوميز ليمنح وولفرهامبتون هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 63 من عمر المباراة، لتنتهي مواجهة توتنهام أمام الذئاب بنتيجة 2/1 لصالخ الوولفز.

واستطاع وولفرهامبتون رفع رصيده للنقطة 35 في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 47 في المركز الخامس.

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