اَرسنال يقسو على بيرنلي في الدوري الإنجليزي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال الفوز على نظيره بيرنلي بنتيجة كبيرة 5/0، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

أحرز الهدف الأول للجانرز اللاعب مارتين أوديجارد في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة، فيما ضاعف زميله بوكايو ساكا النتيجة في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

وعاد ساكا لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 47 من عمر الشوط الثاني والمباراة، بينما سجل لياندرو تروسارد الهدف الرابع في الدقيقة 66، وجاء الهدف الخامس عن طريق اللاعب كاي هافرتز في الدقيقة 78.

بهذه النتيجة، يحتل المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، بينما يتجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 13 في المركز التاسع عشر.

وكان اَرسنال قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت - ساليبا - جابرييل - كيور.

الوسط: ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - كاي هافيرتز.

خط الهجوم: ترواسارد - بوكايو ساكا - مارتينيلي.