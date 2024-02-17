دراما رمضان 2024.. أمير كرارة ينفرد بـ بوستر مسلسل بيت الرفاعي

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل بيت الرفاعي، بطولة الفنان أمير كرارة، البوستر الرسمي للعمل المقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني القادم 2024.

يواصل النجم أمير كرارة مشاهد مسلسله الجديد “بيت الرفاعي” الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، ويشاركه البطولة نخبة من الفنانين، ويكثف أمير كرارة ساعات التصوير.

بوستر مسلسل بيت الرفاعي

ويقدم أمير كرارة دور شعبي في اطار تشويقي مليء بالاثارة، ويصور أمير كرارة مشاهده بعدة لوكيشنات من ضمنها مدينة الانتاج الاعلامي بالحي الشعبي، ومنطقة نزلة السمان، بقيادة المخرج أحمد نادر جلال الذي سبق وتعاونا معا في مسلسل “ العائدون” وحققا نجاح كبير ونسب مشاهدات عالية.

ويكثف المخرج ساعات تصوير العمل سعيا منهم لانهاء كافة مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم أو خلال الاسبوع الأول على أقصى تقدير.

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى شعبى.

يضم مسلسل بيت الرفاعي عدد كبير من النجوم أبرزهم: أمير كرارة، ميرنا جميل، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، محمد لطفي، ملك قورة، صفاء الطوخي، محمود السمان، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

بوستر مسلسل بيت الرفاعي

آخر الأعمال التلفزيونية للفنان أمير كرارة

يذكر أن الفنان أمير كرارة خاض الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل سوق الكانتو، وحقق خلاله صدى واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي .

مسلسل سوق الكانتو

ويخوض النجمين أمير كرارة ومي عز الدين، السباق الرمضاني الحالي 2023 بمسلسل "سوقالكانتو"، والذي تدور أحداثه دور حول طاهر فواد عبد الكريم الحسيني، شاب مصري يناضل ضد الإنجليز قادة هروبه لاختبار والعمل بسوق الكانتو بعد انتقامه لزملاءه الذين ماتوا في حادثة كوبري عباس الشهيرة ليبدأ هناك رحلة صعود يتحول فيها إلى أحد كبار السوق.

ويشارك في البطولة كل من مي عز الدين وفتحي عبدالوهاب ومحمود البزاوي وشيرين، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنياوي، وإنتاج شركتي المتحدة وسينرجي.

نبذة عن أمير كرارة

أمير محمد كرارة هو ممثل ومقدم برامج مصري من مواليد 10 أكتوبر 1977، كانت بدايته الحقيقية خلال تقديمه لبرنامج ستار ميكر عام 2003.

اشتهر بأدواره الدرامية وأدوار الأكشن مثل أدواره في: حرب كرموز (2018)، وهروب اضطراري (2017)، وعمليات خاصة (2007). ومن أهم مسلسلاته مسلسل كلبش بجميع أجزائه، والطبال (2016)، وحواري بوخارست (2015).

وحققت أفلامه الأخيرة إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر، كما حقق مسلسل كلبش بجميع أجزائه نجاحًا كبيرًا في مصر، والذي اشتهر فيها باسم «باشا مصر».