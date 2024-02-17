السبت 17 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

صحة غزة

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي لـ28 ألفا و858 شهيدا

شهداء فلسطين
شهداء فلسطين

 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 28 ألفًا و858 شهيدًا، و68 ألفًا و677 جريحًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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وقالت صحة غزة، في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب تسع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 83 شهيدًا و125 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي ساق متصل ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 83 شهيدًا و125 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية. 

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذا العدد لا يشمل الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. 

وأوضحت الوزارة أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28858 شهيدًا و68677 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي وهو تاريخ "طوفان الأقصى"، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مازالت تعتقل عددا كبيرا من الطواقم الطبية من داخل مجمع ناصر الطبي الذي حولته إلى ثكنة عسكرية. 

ودوت في وقت سابق صباح اليوم انفجارات في عسقلان بعد إطلاق صفارات الإنذار في المنطقة، نتيجة لإطلاق صواريخ من فصائل المقاومة في القطاع على إسرائيل.

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