السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة الفلسطينية ترشق خط إمداد العدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة

رشقة صاروخية
رشقة صاروخية

 قالت كتائب شهداء الأقصى، في بيان لها، منذ قليل، إنه بالاشتراك مع كتائب المقاومة الوطنية، نفذت رشقة صاروخية من طراز 107 على خط إمداد العدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة وأكد مقاتلونا تحقيق إصابات مباشرة ودقيقة.

 كما أعلنت  كتائب شهداء الأقصى، اليوم السبت، إن قواتها استهدفت حاجز سالم العسكري غرب مدينة جنين بوابل كثيف من الرصاص.

 وذكرت مصادر صحفية، عن وقوع اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في محيط موقع قريش جنوب غرب غزة

 قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صاروخين أطلاقا من لبنان تجاه منطقة "هار دوف"(مزارع شبعا اللبنانية المحتلة).

 وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" استهداف موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان.

 

مواد متعلقة

أمريكا تُدخل قرار تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية حيز التنفيذ.. والجماعة ترد

كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا حاجز سالم العسكري بوابل من الرصاص

إعلام عبري: إطلاق صاروخين من لبنان تجاه مزارع شبعا

حزب الله يقصف موقع السماقة الإسرائيلي جنوبي لبنان

حزب الله يستهدف ثكنة برانيت بصاروخ فلق 1

وزير الري يتابع موقف المشروعات المائية المنفذة بمحافظات الصعيد

سرايا القدس تنشر مشاهد استهداف تموضع وخط إمداد لجنود الاحتلال بخانيونس

إسماعيل هنية: لن نقبل بأقل من وقف كامل للعدوان وانسحاب جيش الاحتلال
الجريدة الورقية