السبت 17 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع الصحي والإغاثي في غزة سيء للغاية

غزة
غزة

أكد رائد النمس مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة ، أن الوضع الصحي والإغاثي في قطاع غزة بات سيئ ومعقد للغاية في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية والمعاناة القائمة جراء العدوان .

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وقال النمس - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "إن العدوان يطال المشافي في هذه الأثناء ، حيث يستهدف الاحتلال مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني مما يشكل خطورة بالغة على حياة عدد كبير من المرضى و يعيق تقديم الخدمات الطبية في ظل نفاذ الأكسجين والوقود والمستلزمات الطبية ، والطواقم الطبية لم تعد لديها القدرة على تقديم الخدمات الصحية والإنسانية للمرضى". 

وأضاف أن هناك عجزا كبيرا فيما يتعلق بتقديم الخدمات العلاجية وتنفيذ وإجراء العمليات الجراحية نظرا للشح الواسع في المستلزمات الطبية ، كما أن هناك تكدسا كبيرا للمرضى والمصابين في أقسام المستشفيات ومع استمرار العدوان أصبح الوضع كارثيا للغاية ، مشيرا إلى أن مستشفى ناصر الطبي في خان يونس مازال محاصرا من قبل قوات الاحتلال وسط أوضاع سيئة للغاية.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لايزال يتعمد استهداف طواقم ومقرات الهلال الأحمر الفلسطيني حتى الآن ، حيث أن هناك أكثر من 20 شهيدا من الطواقم العاملة وأكثر من 30 إصابة بين الكوادر العاملة وتضرر الكثير من الأقسام والمنشآت التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني. 

وشدد على أن أي عمل عسكري في محافظة رفح من شأنه أن يزيد من عدد الإصابات والضحايا خاصة في ظل وجود عدد كبير من النازحين وعدم وجود مرافق صحية في رفح تستطيع تقديم الخدمات الطبية المتقدمة بالتالي نحن نتمنى أن لا يحدث هذا من أجل ألا تراق المزيد من الدماء في رفح ، مطالبا بتوسيع المساعدات الإنسانية لأن الوضع في غزة كارثي وتداعيات العدوان أصبحت خطيرة للغاية لذلك يجب العمل على زيادة رقعة هذه المساعدات ليتسنى لنا تقديم الخدمات الإغاثية والصحية والإنسانية.

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