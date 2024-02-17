موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من "أفدييفكا" ليس من أجل إنقاذ الأرواح

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "إن كييف قررت سحب قواتها من "أفدييفكا" ليس من أجل إنقاذ الأرواح، ولكن لأنها لا تستطيع القتال إلا من أجل المال فقط".

جاء ذلك تعليقا من الخارجية الروسية على انسحاب القوات الأوكرانية من شرق "أفدييفكا"، اليوم /السبت/.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أكد قرار سحب القوات الأوكرانية من شرق"أفدييفكا"، وقال، ردا على سؤال حول قرار القيادة الأوكرانية بسحب قواتها من المدينة خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في وقت سابق اليوم، "إن هذا قرار منطقي وعادل ومهني للغاية لإنقاذ حياة الأوكرانيين، وهذا هو القرار الصحيح".. وأضاف: "لمنع حصار قواتنا، تم اتخاذ القرار بالإنسحاب إلى خطوط أخرى من الجبهة".

ومن جهته، كان القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي قد أعلن أنه قرر سحب وحدات عسكرية أوكرانية من مدينة "أفدييفكا" بجمهورية دونيتسك والانتقال إلى وضع الدفاع في مناطق أخرى.

ومن ناحية أخري، وصف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف الاتفاق الأمني الأخير بين أوكرانيا وألمانيا بأنه "تحالف جديد بين النازيين وبانديرا زعيم النازيين الأوكرانيين في الحرب العالمية الثانية".

وقال ميدفيديف، عبر تقنية الفيديو اليوم، "إن الجديد هو القديم المنسي، تحالف جديد بين النازيين وبانديرا عبّر عنه شعار "المجد لأوكرانيا، وهو شعار نازيي أوكرانيا في الحرب العالمية الثانية، بجانب شعار "ألمانيا أولا" وهو شعار ألمانية النازية".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز صرح، في وقت سابق، بأن برلين ستقدم لكييف حزمة جديدة من المساعدات العسكرية قيمتها 1,1 مليار يورو، موضحا أن هذه الحزمة تشمل توريد 36 دبابة ومدافع هاوتزر، و120 ألف قذيفة مدفعية، ومنظومتين جديدتين للدفاع الجوي.