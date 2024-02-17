السبت 17 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

القبض على سارقي كابلات الكهرباء في الوادي الجديد

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة الفرافرة، وذلك في دائرة مديرية أمن الوادي الجديد. 

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ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين بأسيوط

وجاء ذلك لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة 4 كابلات كهرباء طاقة شمسية مختلفة الأطوال من داخل مزرعة كائنة بدائرة المركز.

بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، وأرشدا عن المسروقات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

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