جوميز يرفض تدريب الزمالك في الإسماعيليه

استعدادا للقاء الدراويش

‎يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية غداً الأحد على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وعقب المران سيختار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قائمة الفريق التي ستخوض المباراة، للانتظام في معسكر مغلق غداً بمدينة الإسماعيلية لمدة ٢٤ ساعة في أحد الفنادق الخاصة، استعدادا للمباراة المرتقبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.‎