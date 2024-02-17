موعد ومكان جنازة الإعلامي سيد محمود

رحل عن عالمنا الإعلامي سيد محمود في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 17 فبراير، ومن المقرر أن تقام الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.

وفاة الإعلامي سيد محمود

أعلن الدكتور محمد عبده بدوي مقدم البرامج بالتليفزيون المصري، خبر وفاة الإعلامي سيد محمود، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كما كشف موعد وكان صلاة الجنازة على الراحل.

وكتب صديق الإعلامي سيد محمود:" لا حول ولا قوة إلا بالله الأستاذ والصديق والحبيب الإعلامي القدير الأستاذ سيد محمود في ذمة الله صلاة الجنازة اليوم الموافق١٧/٠٢ فى مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر ألف رحمة ونور".