تسجيل صوتي جديد للطفلة هند قبل استشهادها مع موظفة الهلال الأحمر

نشر الهلال الاحمر تسجيل صوتي للطفلة الشهــيدة هند رجب، ذات الـ ٦ اعوام، والتي ناشدت اكثر من ثلاث ساعات طواقم الهلال لإنقاذها، أمام محاولة لتهدئتها من قبل موظفة الهلال رنا بقراءة القرآن معها.

◾ تسجيل صوتي نشره الهلال الاحمر للطفلة الشهــيدة هند رجب لم تتجاوز الـ ٦ اعوام و التي بقيت اكثر من ثلاث ساعات تناشد باستمرار طواقم الهلال لإنقاذها و في محاولة لتهدئة خوفها قامت موظفة الهلال رنا بقراءة القرآن معها..



◾يذكر ان إثنين من كوادر إسعاف الهلال الاحمر ( يوسف وأحمد)… pic.twitter.com/LqbgJ8M0sF — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 17, 2024

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن استشهاد الطفلة هند شقيقة ليان التي استشهدت قبلها داخل سيارة عائلتها، ونشرت وسائل إعلام فلسطينية، صورة لما تبقى من مركبة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، التي توجه طاقمها لإنقاذ الطفلة هند قبل أن يقصفهم جيش الاحتلال.

وتعد هند هي شقيقة ليان الفلسطينية التي نشر الهلال الأحمر لها تسجيل، وهي تتحدث مع أحد أفرادها تستغيث بهم من داخل مركبة حوصرت داخلها من قبل الدبابات الإسرائيلية وقالت: “عمو عم بطخوا علينا الدبابة جنبي، احنا بالسيارة جنبنا دبابة”، ثم ظهر صوت قصف وهي تصرخ، ثم اختفى صوتها تماما.

وارتقى 2 من كوادر إسعاف الهلال الاحمر ( يوسف وأحمد) خلال محاولة انقاذ الطفلة التي قضت ساعات طويلة بين جثت اقربائها الشهــداء الستة بالسيارة التي تم استهدافها بغزة وتم الوصول لهم جميعاً بعد ١٢ يوماً ..