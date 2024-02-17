استشاري علم نفس تربوي تقدم روشتة لتنظيم المذاكرة

وجهت الدكتورة ولاء شبانة، استشاري علم النفس التربوي، عدد من النصائح الهامة لإدارة توتر الطلاب مع بدء الدراسة والترم الدراسي الثاني، مشددة على أنه لابد من أن يكون التعامل بأريحية نفسية تجاه الدراسة والتعامل أنها روتين يومي طبيعي، موضحة أن هذا التناول للدراسة والمذاكرة يجعل الطلاب أكثر تقبلًا للمذاكرة وتغذية المذاكرة بشكل لائق.

تنظيم الساعة البيولوجية الخاصة بالطلاب

وأوضحت «شبانة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه ولابد من تنظيم الساعة البيولوجية الخاصة بالطلاب من خلال أخذ قسط كافي من الراحة وتنظيم المذاكرة والنوم المبكر والاستيقاظ مبكرًا، مؤكدة أن ذلك هي أول طريقة للنجاح بشكل كبير، كما أنه لابد من تنظيم المواد الدراسية والمذاكرة من الأسهل للأصعب، حيث إن تناول المنهج والمادة السلسة يقدم له طاقة إيجابية تجعله يستمر في المذاكرة.

جدول مذاكرة للطلاب

وأشارت إلى أنه لابد من عدم تكليف الطلاب بمواد كثيرة ومذاكرتها خلال اليوم الواحد، مشددة على أن أثناء تنظيم جدول مذاكرة للطلاب يكون من خلال مشاركته بدون تكثيف كبير للمواد في اليوم الواحد، موضحة أنها ولابد من تنظيم وجبات الطلاب في فترات الدراسة بشكل صحيح بأن يكون صحي وعدم تناول الوجبات قبل المذاكرة مباشرة.

https://www.youtube.com/watch?v=6QbqrTrSbII