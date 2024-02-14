غدا.. تعطيل الدراسة في الإسكندرية ومطروح بسبب الطقس

بسبب الطقس السيء وحالة الأرصاد الجوية، بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن المحافظات التي قررت تعطيل الدراسة غدا الخميس والموافق 15 فبراير 2024.

وفي الإسكندرية، أعلن اللواء محمد الشريف، تعطيل الدراسة غدًا الخميس 15 فبراير 2024، بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية، طلابًا ومعلمين، بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها المحافظة منذ الساعات الأولى من الصباح.

وأصدر المحافظ تعليماته، الأربعاء، بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عامًا إجازة استثنائية غدًا الخميس 15 فبراير.

التدابير اللازمة بشأن سوء الطقس في الإسكندرية

ونص القرار على أنه يستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وبحسب بيان للديوان العام للمحافظة، يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

تعطيل الدراسة في مطروح بسبب الطقس

فيما قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعطيل الدراسة غدا الخميس، بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية، حرصا على سلامة الطلاب، وذلك نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأن تشهد محافظة مطروح والسواحل الشمالية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وفي السياق ذاته شهدت مدينة مرسى مطروح، وعدد من مناطق المحافظة هطول أمطار خفيفة، مع انخفاض في درجات الحرارة، ويأتي ذلك في ظل رفع محافظة مطروح لحالة الطوارئ، للتعامل مع آثار التقلبات الجوية، المتوقع خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الساعات الماضية، أجواء شتوية غائمة معتدلة مائلة للدفء نهاراً، على كافة الأنحاء، قبل أن يتحول الطقس إلى مائل للبرودة على كافة الأنحاء خلال فترة المساء، وتكاثر السُحُب وسقوط الأمطار، وتسجل درجات الحرارة الصغرى 8 درجات والعظمى 18 درجة مئوية، مع نشاط لتيارات الهواء التي تزيد الإحساس بالبرودة.