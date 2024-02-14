تعطيل الدراسة غدا الخميس بسبب نوة الشمس التى ضربت طقس الإسكندرية







أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة غدًا الخميس بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية غدًا الخميس 15 فبراير.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

شهدت معظم شوارع الإسكندرية تراكمات لمياه الأمطار الغزيرة اثر هطول الامطار الثلجية الغزيرة التى ضربت طقس المحافظة منذ عصر امس الثلاثاء شدتها ما بين متوسطة وغزيرة على كافة أنحاء المحافظة، صاحبها نشاط للرياح تصل سرعتها من 30 - 35 كم/ س على فترات متقطعة، وذلك تزامنًا مع نوة 'الشمس الصغرى' التي بدأت مبكرًا هذا العام عن موعدها المعتاد في 18 فبراير، حيث انطلقت أمس وتستمر لمدة 4 أيام، ومن المتوقع استمرار هطول