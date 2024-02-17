أتلتيكو مدريد يستضيف لاس بالماس لاستعادة نغمة الأنتصارات بالدوري الاسباني

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد نظيره فريق لاس بالماس عصراليوم السبت على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانوضمن منافسات الأسبوع الـ25 من عمر الدوري الاسباني.

إقرأ أيضًا..

بدخل أتلتيكو مدريد لقاء الليلة وهو يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 48 نقطة ، فيما يأتي لاس بالماس في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

وكان اتليتكو مدريد تعرض للخسارة في الجولتين الماضيتين أمام كل من اشبيلية واتليتكو بيلباو ، فيما فاز لاس بالماسز علي فالنسيا في المباراة الأخيرة بالدوري بهدفين نظيفين.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ولاس بالماس

تنطلق صافرة مباراة أتلتيكو مدريد ولاس بالماس في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدأ في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي .

القناة الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ولاس بالماس

تذاع أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ولاس بالماس بشكل حصري عبر قناة “ beIN Sports HD 3 ” بصوت المعلق محمد بركات.