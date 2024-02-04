أتلتيكو مدريد بالقوة الضاربة أمام ريال مدريد

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد عن تشكيل مواجهة ريال مدريد الرسمي، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

ويقود أنطوان جريزمان تشكيل الروخيبلانكوس خلال مواجهة الملكي اليوم، في المباراة التي يتوقعها الكثيرة من متابعي كرة القدم الإسبانية مثيرة وقوية.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: ليورنتي، سافيتش، فيتسل، هيرموسو، ريكيلمي.

خط الوسط: كوكي، دي بول، سو.

خط الهجوم: موراتا، جريزمان.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد

ومن المقرر أن تُذاع مواجهة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد عبر قناة beIN sports HD 1، والتي سيعلق عليها عصام الشوالي.

يأتي ريال مدريد قبل مواجهة أتلتيكو مدريد متصدرًا للدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بينما يحل أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، وحال الفوز سيصعد للمركز الثالث.