تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة الريال بالدوري الإسباني الليلة

أستقر المدرب دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد، عن التشكيل الذي سيخوض به الصدام الكروي المشتعل أمام ريال مدريد مساء اليوم الأحد، والذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: مولينا، سافيتش، فيتسل، ماندافا، لينو.

خط الوسط: يورينتي، كوكي، دي بول.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، ألفارو موراتا.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة"، الحادية عشر مساءً بتوقيت "السعودية".

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD 1.

معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

يعلق على المباراة، عصام الشوالي.

ترتيب ريال مدريد وأتليتكو في الدوري الإسباني

يدخل ريال مدريد المباراة متصدرًا الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، ويسعى للفوز لحصد النقاط الثلاث قبل مباراته أمام الوصيف جيرونا.

ويتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، وحال الفوز سيصعد للمركز الثالث.