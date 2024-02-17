أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية، خصوصًا الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الماضية، حيث تم كسر حاجز الـ63 جنيهًا، وسط مخاوف من تحريك سعر الصرف في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري.

فيما يلي أسعار الدولار المتداولة اليوم السبت في بنوك مصر:

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبلغت قيمة الدولار الأمريكي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية بلغ نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بينما استقر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي استقر عند 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك مصر

بلغت قيمة الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

في بنك HSBC نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المتحد 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وصل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المتحد 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك بلوم سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك المشرق 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك كريدي اجريكول سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإمارات دبي الوطني وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.