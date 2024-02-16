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السبت 17 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الغيابات تضرب صفوف برشلونة قبل مواجهة سليتا فيجو

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت قائمة برشلونة المستدعاة لمواجهة سليتا فيجو، عدد من الغيابات التي تمثل صداع في رأس المدرب تشافي، وذلك في اللقاء المقرر بين الفريقين، غدا السبت في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويفقد عن صفوف برشلونة 6 لاعبين دفعة واحدة قبل مواجهة سليتا فيجو وهم " سيرجي روبرتو، فيران توريس، جواو فيليكس، بالدي، جافي وماركوس ألونسو" وذلك بسبب الإصابة.

في المقابل يعود الثنائي البرازيلي فيتور روكي وأورويول روميو لقائمة برشلونة بعد الغياب عن المواجهة الماضية أمام غرناطة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم.

ويحتل برشلونة المرتبة الثالثة بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة، ويتصدر ريال مدريد المسابقة برصيد 61 نقطة.

قائمة برشلونة أمام سيلتا فيجو

تير شتيجن - جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - إينيجو مارتينيز - بيدري - ليفاندوفسكي - رافينيا - إيناكي بينا - كريستينسن - فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج

إلكاي جوندوجان - جول كوندي - لامين يامال - كاسادو - كوشين - كوبارسي - مارك جويو - فورت - فيتور روكي - اورويول روميو

الجريدة الورقية