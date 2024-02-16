فريق حقوق حلوان يشارك في مسابقة مركز التحكيم التجاري السعودي الدولية

تأهل فريق كلية الحقوق في جامعة حلوان للمشاركة في مسابقة مركز التحكيم التجاري السعودي الدولية في الفترة من 3 لـ7 مارس المقبل.

جاء ذلك بعد الفوز في العديد من الجولات في المسابقة التي تنافس فيها ١٣٤ فريق وأصبح من ضمن ٣٢ فريق الأولى، المدعوة من المركز للسفر للملكة العربية السعودية.

ويحضر الفريق فعاليات أسبوع التحكيم التجاري المنظم من قبل المركز وذلك بالتعاون مع جامعة East Anglia ببريطانيا.

شارك الفريق بدعم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، تحت إشراف الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق، الدكتورة دعاء مجدي مدرس القانون التجاري والبحري بكلية الحقوق والطلاب المشاركون هم محمود نشأت بالفرقة الثالثة برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية، الاء حسين عيد الفرقة الرابعة برنامج الدراسات القانونية باللغة الانجليزية، هاجر وحيد الليثي الفرقة الرابعة ببرنامج الدراسات القانونية باللغة الانجليزية، علي محمود ابراهيم الفرقة الرابعة ببرنامج الدراسات القانونية باللغة الانجليزية، كريم رضا رسلان الفرقة الرابعة الشعبة العامة.

مدة مسابقة التحكيم التجاري السعودي الدولية

وتستمر مسابقة مركز التحكيم التجاري السعودي الدولية لمدة خمسة أشهر، وشهدت المسابقة منافسة كبرى بين جامعات كبري سواء من مصر مثل جامعة الإسكندرية والجامعة البريطانية وجامعة عين شمس و جامعة القاهرة وجامعة مدينة السادات وجامعة اسيوط أو من مختلف الدول العربية والعالم.

وقام الفريق بالمنافسة في العديد من الجولات التي تفوق فيها علي فرق ممثلة لكبري الجامعات المصرية والدولية منها جامعة بيروت و جامعة القاهرة والجامعة السعودية الالكترونية.

أثنت جميع هيئات التحكيم في جميع الجولات على مستوي الفريق الرائع وتمثيله المشرف، حيث كان خير ممثل لجامعة حلوان في تلك المسابقة الدولية.

جدير بالذكر أن الفريق الفائز في المرافعة الحضورية في السعودية سيحصل على منحة الحصول على الماجستير باللغة الإنجليزية من أحدي الجامعات البريطانية وهي منحة مجانية.