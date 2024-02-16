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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

توفير أهم تخصصات سوق العمل في جامعة حلوان الأهلية

السيد قنديل رئيس
السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

كشف الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، عن توفير أهم تخصصات سوق العمل في الجامعة لتأهيل الطلاب للمهارات المطلوبة. 

حفل ترحيب بالطلاب الجدد في جامعة حلوان الأهلية (صور)

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وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة توفّر  البرامج التعليمية الحديثة، وخاصة أنه تم توفير أهم التخصصات المطلوبة في سوق العمل.

وأكد رئيس جامعة حلوان أن الجامعة لا تتوانى عن تقديم كل ما يلزم الطلاب أكاديميًا وتدريبيًّا من أجل تخريج مهارات تتناسب مع متطلبات العمل. 

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة الطلابية، موضحًا أن هذه الأنشطة تسهم في تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم بشكل متوازن مع الجانب الأكاديمي.

ونوه رئيس جامعة حلوان بأن الجامعة ستواصل دعمها للأنشطة الطلابية المختلفة، مؤكداً حرص الإدارة على تهيئة المناخ الملائم للطلاب للاستفادة القصوى من مرحلة الدراسة الجامعية. 

حفل الترحيب بطلاب جامعة حلوان الأهلية 

ونظم اتحاد طلاب جامعة حلوان الأهلية حفل ترحيب بالطلاب الجدد مع بداية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي 2023-2024. 

واحتوى حفل جامعة حلوان الأهلية على العديد من الفقرات الترفيهية والترويحية للطلاب الجدد، منها الدومينو والشطرنج. 

واشتمل حفل جامعة حلوان الأهلية على معرضًا للأعمال اليدوية التي قام بها الطلاب، وعروضًا لفرقة الكورال والمسرح بالجامعة.

ونصح رئيس جامعة حلوان حديثه بضرورة التمسك بالمبادئ الأخلاقية الحميدة والقيم النبيلة، مع الاهتمام بالتحصيل الدراسي الجيد وكذلك الاهتمام بالانتماء في الحياة الجامعية والأنشطة الطلابية، مما يعمل على صقل الذات واكتساب المهارات والارتقاء بالقدرات الشخصية.

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