عاجل
وزير إسرائيلي يطالب بمنع دخول المصلين الفلسطينيين إلى الأقصى في رمضان مصطفى بكري: المصريون لديهم 60 مليار دولار في منازلهم (فيديو)
السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الترسانة يحسم الصعود لدوري المحترفين.. ويُشارك بدورة الترقي للممتاز

الترسانة
الترسانة

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي  الترسانة بطاقة التأهل للنسخة المقبلة من دوري المحترفين بعدما فاز برباعية نظيفة على نظيره الواسطى ضمن منافسات القسم الثاني (ب) .


وسجل رباعية الترسانة كل من: محمد يوسف، حازم الشامي، ضبش وإسلام فتحي.


وضمن فريق الترسانة بعد حصده بطاقة الصعود لدوري المحترفين المشاركة في دورة الترقي للموسم المقبل من بطولة الدوري الممتاز.


بهذه النتيجة وصل الفريق للنقطة 33 في صدارة جدول الترتيب بفارق 10 نقاط عن الفيوم أقرب ملاحقيه ليحسم الصعود لدوري المحترفين قبل نهاية الدوري بثلاث جولات ويقترب خطوة الصعود للدوري الممتاز، حال الفوز في دورة الترقي.

الجريدة الورقية