الترسانة يحسم الصعود لدوري المحترفين.. ويُشارك بدورة الترقي للممتاز

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة بطاقة التأهل للنسخة المقبلة من دوري المحترفين بعدما فاز برباعية نظيفة على نظيره الواسطى ضمن منافسات القسم الثاني (ب) .



وسجل رباعية الترسانة كل من: محمد يوسف، حازم الشامي، ضبش وإسلام فتحي.



وضمن فريق الترسانة بعد حصده بطاقة الصعود لدوري المحترفين المشاركة في دورة الترقي للموسم المقبل من بطولة الدوري الممتاز.



بهذه النتيجة وصل الفريق للنقطة 33 في صدارة جدول الترتيب بفارق 10 نقاط عن الفيوم أقرب ملاحقيه ليحسم الصعود لدوري المحترفين قبل نهاية الدوري بثلاث جولات ويقترب خطوة الصعود للدوري الممتاز، حال الفوز في دورة الترقي.