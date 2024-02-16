سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في ماكينات الصرف الآلي

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة.. استقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الجمعة في ماكينات الصرف الالي، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وتنشر "بوابة الوفد الالكترونيه" سعر الريال مقابل الحوية المصري اليوم الجمعة، حيث انت هذه الأيام يبحث الكثيرون من المعتمرون عن سعره، وجاء سعره على النحو الآتي:

الريال السعودي

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.



















