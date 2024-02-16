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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق مستقل فى وفاة أليكسي نافالني

أليكسي نافالني
أليكسي نافالني

تقول مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنها "تشعر بالفزع" إزاء ذكرى وفاة أليكسي نافالني ، مضيفا أنه يجب التحقيق فيها من قبل هيئة مستقلة.

وقال مكتب الأمم المتحدة في بيان صدر في جنيف إنه وأثار مرارا وتكرارا مخاوف بشأن سجن نافالني، الذي "بدا تعسفيا".

دعا  مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى إطلاق سراحه في الصيف الماضي، قائلا إن عقوبته الطويلة إلى أن روسيا تستخدم نظام المحاكم لأغراض سياسية.

ويضيف بيان الأمم المتحدة:" إذا كان شخص ما يموت في عهدة الدولة  الافتراض هو أن الدولة مسؤولة".

وتضيف أن هذه "المسؤولية لا يمكن دحضها إلا من خلال تحقيق نزيه وشامل وشفاف يجريه هيئة مستقلة".

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