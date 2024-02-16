صحة القليوبية: فحص 242 ألف طالب بمبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، فحص 242 ألف طالب وطالبة بنسبة 52% من إجمالي المستهدف بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن “الأنيميا والسمنة والتقزم” لدى طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الأول حتي السادس من خلال الفرق الطبية المنتشرة بالمدارس، وقال الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر فى العمل حتى نهاية السنة الدراسية الحالية بجميع مدارس المحافظة.

وأشار إلي أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي وقت سابق أعلن فرع القليوبية للتأمين الصحي مع بداية الفصل الدراسي الثاني، إنطلاق فعاليات مبادرة المسح القومي للكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس الإبتدائية، بالتنسيق بين فرع التأمين الصحي ومديريتي الصحة والتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء. عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور سيد جلال مدير الفرع، وحت اشراف الدكتورة هبه خربوش مدير ادارة الصحة المدرسية، وتوجيهات الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة.

واطمئن الدكتور سيد جلال مدير الفرع، على توافر كافة المستلزمات اللازمة للاستمرار في أعمال الحملة، إلى جانب تطهير الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة في الحملة أولاً بأول، وتنظيم دخول الطلاب مع مراعاة المسافات بينهم أثناء عملية التسجيل، مؤكداََ على استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل المدارس والاهتمام بأعمال النظافة الشخصية والتثقيف الصحي للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب من الأمراض والأوبئة.

وأشاد مدير الفرع بالتعاون والتنسيق بين فرع التأمين الصحي بالمحافظة ومديريتي الصحة والتربية والتعليم والأزهر الشريف لتنفيذ ونجاح المبادرة.