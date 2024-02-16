اختفت لـ12 يومًا.. مصدر يكشف أسرار مقتل المصرية "مريم" بسويسرا

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي، الساعات الماضية بسبب مقتل شابه مصرية تدعى "مريم مجدي" في سويسرا لأسباب غامضة.

حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للشابة المصرية مريم مجدي البالغة من العمر 31 سنة، التي تم اختفاءها في سويسرا، في رحلة البحث عن أطفالها بعد أن اختطفهم زوجها بعد انفصالهما.

وعثرت الأجهزة الأمنية السويسرية على جثة "مريم مجدي احمد الطفيلى" غارقة في نهر الراين، وذلك بعد 10 أيام من اختفائها في 31 يناير الماضي ، واتهمت أسرتها طليقها بقتلها.

وفور العثور على جثة مريم، أصدرت الشرطة السويسرية بيانًا أكدت خلاله القبض على زوجها المدعو "وليد أمير" البالغ من العمر 32 سنة، نظرًا لتمركز الشكوك والاتهامات حوله.

وكشف محمد مجدي، شقيق "مريم"، أن الجثمان سيصل اليوم الجمعة، وسيتم تشييعه غدًا السبت، عقب صلاة الظهر، من مسجد الرحمة بمدينة شربين، ودفنها في مقابر أسرتها.

رئيس النادي المصري في سويسرا يكشف تطورات قضية مقتل "مريم"

وبدوره أوضح محمد خليل، رئيس النادي المصري في سويسرا أن مريم حاولت لمدة شهرين تحصل على موافقة لرؤية طفلتيها وتم التنسيق مع إحدى المنظمات الإنسانية لكي تستطيع رؤية أطفالها 3 مرات أسبوعيًا، ولكن إذ فجأة وبعد 12 يومًا من وصولها اختفت مريم تمامًا وتم إغلاق هاتفها حتى وجدوا جثمانها في النهر الجمعة الماضية.

وتابع في تصريحات له، أن الزوج سويسري الأصل والجنسية ويحمل الجنسية المصرية لأنه جدته مصرية كما يتحدث اللغة العربية.

وأشار رئيس النادي المصري في سويسرا، أن الزوج كان متشددا ويمنعها من التعامل والتواصل عبر أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي وفقًا لما قالته أسرتها، متابعًا أن تحقيقيات الشرطة مستمرة وأن الطفلتين مع الحكومة السويسرية حتى انتهاء إجراءات القضية.

وأكد أن السفارة تواجدت منذ البداية وتدخل السفير والقنصل المصري بسويسرا لكن السفارة لن تستطيع الإدلاء بمعلومات مؤكدة إلا بعد انتهاء الطب الشرعي من مهمته

وزيرة الهجرة تتابع إجراءات قضية مقتل "مريم"

وبدورها أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، متابعتها عن كثب موقف قضية اختفاء المواطنة المصرية مريم مجدي أحمد الطفيلي، والتي عثر على جثمانها في 10 فبراير الجاري مُلقى بنهر الراين في سويسرا، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمصريين بالخارج وأوضاعهم بكل دول العالم.

وأعربت وزيرة الهجرة عن خالص تعازيها لأسرة المواطنة المصرية، مؤكدة أنها تتابع تفاصيل تسليم جثمان الفقيدة لأسرتها

الخارجية تتابع القضية

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، إنها والسفارة المصرية في العاصمة السويسرية برن، تتابعان مع السلطات السويسرية عن كثب منذ اللحظات الأولى قضية اختفاء المواطنة المصرية “مريم مجدي أحمد الطفيلي”، والتي عثر على جثمانها في 10 فبراير الجاري مُلقى بنهر الراين بالقرب من إحدى بلديات كانتون زيورخ السويسرية.

وأكدت الخارجية، أن السفارة تواصلت بشكل فوري مع الجهات الأمنية السويسرية التي قامت في إطار التحقيقات في القضية بتوسيع نطاق البحث الجغرافي عن المواطنة المفقودة آنذاك ليشمل عدة مدن سويسرية، حيث عثر في النهاية على جثمان السيدة المصرية المتوفاة.

السلطات السويسرية توكل محامي لمتابعة القضية

واهتمامًا منها، وكلت السلطات السويسرية المحامية كاتيا التي قامت برفع قضية مريم، لاستكمال بقية الإجراءات الخاصة بالقضية.

حضانة الأولاد

وقامت أسرتها بالشكر لجميع من تواصل معهم من الجهات المختصة وخصوصا الحكومة المصرية وعلى سرعة اتخاذ الإجراءات بوصول الجثمان، وطالبوا بمتابعة القضية لمعرفة سبب ملابسات الحادث والسعي علي سرعة اتخاذ القرار للموافقة على حضانة الأولاد لجدتهم أم مريم.