استحداث لجان للتواصل بين وزارة التربية والتعليم والمدارس

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استحداث لجان للتواصل بين الوزارة والمديريات التعليمية والمدارس.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه تم استحداث الإدارة العامة للدعم والتواصل بالوزارة، معنية بتشكيل لجان للتواصل بين الوزارة والمديريات والإدارات والمدارس.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الهدف من تلك اللجان التعريف بجهود الوزارة وجميع القرارات والإجراءات التى تتخذها داخل كل مدرسة على مستوى الجمهورية، وتسجيل ردود الفعل حولها، لوضعها فى الاعتبار والبناء عليها.

وزير التربية والتعليم يوجه بجذب الطلاب للمدارس

ووجه وزير التربية والتعليم المديريات التعليمية بالعمل على جذب الطلاب إلى المدارس خاصة طلاب الصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن جذب الطلاب إلى المدارس من خلال تقديم محاضرات لهم يقدمها أفضل المعلمين، مع الإعلان عن هذه المحاضرات في جداول بالمدارس.

وأضاف وزير التربية والتعليم ضرورة جذب الطلاب من خلال الاهتمام بتنظيم يوم النشاط الرياضي والثقافي من كل أسبوع بجميع المدارس بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة لمساعدة الطلاب على التركيز والفهم، والمساهمة في بناء اللياقة البدنية والذهنية والصحية للطلاب، فضلًا عن اكتشاف المواهب ورعايتها.

وشدد وزير التربية والتعليم كذلك على تفعيل الغياب الإلكتروني، ومتابعة مديري المديريات والإدارات التعليمية لنسب الغياب بين الطلاب فى المدارس، وكذلك انتظام المعلمين في الحضور لتحقيق الانضباط.

وذكر وزير التربية والتعليم أن نسبة توريد الكتب المدرسية إلى المديريات التعليمية والتى تجاوزت الـ ٩٠ في المائة، مشددًا على ضرورة الإسراع فى الانتهاء من تسليمها للطلاب، وكذلك ضرورة متابعة الصيانة الدورية للمدارس وأن يقوم مسؤول الصيانة بالمدارس بالإبلاغ عن أي أعمال تحتاج إلى صيانة.

وشدد وزير التربية والتعليم على تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي بأجور رمزية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن مجموعات الدعم المدرسي تساهم في القضاء على الدروس الخصوصية بشكل مقنن، وتوفر بديل رسمي بسعر رمزي لتخفيف الحمل عن أولياء الأمور.

ونبه وزير التربية والتعليم بضرورة التوسع في مجموعات الدعم المدرسي من أجل توفير خدمة متميزة للطلاب ووسيلة إضافية لتسهيل تحصيل المواد التعليمية على الطلاب.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى الاستعانة بأفضل المعلمين في مجموعات الدعم المدرسي لإفادة طلاب المدارس باقصى درجة ممكنة بعد الفترة المدرسية.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن مجموعات الدعم المدرسي تتم في أفضل مدارس بكل إدارة تعليمية تضم مدرجًا أو مسرحًا كقاعة تتناسب مع تلقي الطلاب للمجموعات، وجذب المعلمين الأكفاء المتميزين للتدريس بها.

