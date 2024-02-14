ملتقى رياضي لطلاب كليات التربية الرياضية بالمنيا

نظمت وزارة الشباب والرياضة اليوم الأربعاء ١٤ فبراير ، ومن خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ، فعاليات النسخة الثانية للملتقى الرياضي لطلاب المدارس بكليات التربية الرياضية ومراكز الشباب بمحافظة المنيا.

وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ، ووزارة التعليم العالي ، ومديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، وكلية التربية الرياضية جامعة المنيا ، والإدارة العامة للنشاط الطلابي ، والإتحاد المصري للرياضة المدرسية ، وتوجيه التربية الرياضية بالمنيا ، تحت شعار «شخصية طالب رياضي»، والتي تستمر خلال الفترة من ١٤ لــ ١٥ فبراير الجارى ، على ملاعب استاد جامعة المنيا.

وقال الدكتور مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، أن الفاعليات تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور رضا حجازي ، وزير التربية والتعليم ، اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا .

وأضاف عكاشة ، أنه شارك في اللقاء 600 طالبًا وطالبة ، من تلاميذ المدارس الإعدادية ، و100 طالبًا وطالبة من كلية التربية الرياضية بجامعة المنيا، حيث بدأ اللقاء في كلية التربية الرياضية ، ويستمر لمدة يومين، لتدريب الطلاب على عدد من المهارات الأساسية للألعاب الرياضية المختلفة ، مثل ، (كرة قدم - كرة يد - كرة طائرة - تنس طاولة - ألعاب القوى والعاب ترويحية داخل الكلية ) باستاد جامعة المنيا .

كما أشار وكيل الوزارة ، ان المشروع يهدف إلى دمج طلاب المدارس مع طلاب الكليات ، لتنشئة جيل رياضي متكامل ، بالإضافة إلى المساهمة في تكوين شخصية الطالب رياضيًا ، وحضر فعاليات الملتقي الدكتور مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، الدكتور عاطف عبدالرحمن وكيل كلية التربية الرياضية للدراسات العليا ، الدكتور عمرو سليمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة .

ووفدً وزراة الشباب الدكتور حسين والدكتور احمد سعد ، الدكتور محمد حمدي معاون وكيل الوزارة ، الدكتور ضياء عيسى مدير إدارة الرياضة ، الدكتور حماده اسماعيل مدير الأداء الرياضى، طارق فتحي، محمد جلال موجهي عام التربية الرياضية ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام والأساتذة بكلية التربية الرياضية، وإدارة النشاط الطلابي ومدير استاد الجامعة والعاملين بإدارة الرياضة بالمديرية ، ومعلمي وموجهي التربية الرياضية بالمنيا.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، واهتمام الدولة المصرية بمشاركة أبناء الشعب المصري بمختلف المحافظات ، وخاصة محافظات الصعيد في كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية ، وفقاً لإستراتيجية بناء الإنسان ورؤية مصر 2030م.