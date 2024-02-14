الخميس 15 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ملتقى رياضي لطلاب كليات التربية الرياضية بالمنيا

الملتقى الرياضي
الملتقى الرياضي

نظمت وزارة الشباب والرياضة اليوم الأربعاء ١٤ فبراير ، ومن خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ، فعاليات النسخة الثانية للملتقى الرياضي لطلاب المدارس بكليات التربية الرياضية ومراكز الشباب بمحافظة المنيا.

 

وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ، ووزارة التعليم العالي ، ومديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، وكلية التربية الرياضية جامعة المنيا ، والإدارة العامة للنشاط الطلابي ، والإتحاد المصري للرياضة المدرسية ، وتوجيه التربية الرياضية بالمنيا ، تحت شعار «شخصية طالب رياضي»، والتي تستمر خلال الفترة من ١٤ لــ ١٥ فبراير الجارى ، على ملاعب استاد جامعة المنيا.

 

وقال الدكتور مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، أن الفاعليات تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور رضا حجازي ، وزير التربية والتعليم ، اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا .

 

وأضاف  عكاشة ، أنه شارك في اللقاء 600 طالبًا وطالبة ، من تلاميذ المدارس الإعدادية ، و100 طالبًا وطالبة من كلية التربية الرياضية بجامعة المنيا، حيث بدأ اللقاء في كلية التربية الرياضية ، ويستمر لمدة يومين، لتدريب الطلاب على عدد من المهارات الأساسية للألعاب الرياضية المختلفة ، مثل ، (كرة قدم - كرة يد - كرة طائرة  - تنس طاولة -  ألعاب القوى والعاب ترويحية داخل الكلية ) باستاد جامعة المنيا .

 

كما أشار وكيل الوزارة ، ان المشروع يهدف إلى دمج طلاب المدارس مع طلاب الكليات ، لتنشئة جيل رياضي متكامل ، بالإضافة إلى المساهمة في تكوين شخصية الطالب رياضيًا ، وحضر فعاليات الملتقي الدكتور مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، الدكتور عاطف عبدالرحمن وكيل كلية التربية الرياضية للدراسات العليا ، الدكتور عمرو سليمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة .

 

ووفدً وزراة الشباب الدكتور حسين والدكتور احمد سعد ، الدكتور محمد حمدي معاون وكيل الوزارة ، الدكتور ضياء عيسى مدير إدارة الرياضة ، الدكتور حماده اسماعيل مدير الأداء الرياضى، طارق فتحي، محمد جلال موجهي عام التربية الرياضية ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام والأساتذة بكلية التربية الرياضية،  وإدارة النشاط الطلابي ومدير استاد الجامعة والعاملين بإدارة الرياضة بالمديرية ، ومعلمي وموجهي التربية الرياضية بالمنيا.

 

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، واهتمام الدولة المصرية بمشاركة أبناء الشعب المصري بمختلف المحافظات ، وخاصة محافظات الصعيد في كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية ، وفقاً لإستراتيجية بناء الإنسان ورؤية مصر 2030م.

الجريدة الورقية