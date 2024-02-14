حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة مميزة للطلاب، ننشر رابط تدريبات وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى محتوى تدريبي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم بضرورة توفير جميع مصادر التعلم التى تساعد أبنائنا الطلاب في كفاءة عملية التعليم والتعلم وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

وللاطلاع على المواد التدريبية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي (اضغط هنا).

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تدريبات وزارة التربية والتعليم

وتعتمد المواد التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم على أسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.

وحرصت وزارة التربية والتعليم في المواد التعليمية المقدمة على تدريب الطلاب على حل الاختبارات من خلال توفير عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن هذه الأسئلة متنوعة لقياس نواتج التعلم المستهدفة بكافة مستوياتها المعرفية من تذكر وفهم بسيط إلى الفهم العميق.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن الأسئلة المتوفرة على موقعها الإلكتروني تشمل جميع المواضع محل التقييم فى الوحدات الدراسية لتكون الاسئلة بمثابة أداة تعلم وتقييم ذاتي للطالب.

ويأتي إطلاق المواد التعليمية على موقع وزارة التربية والتعليم في إطار جهود الوزارة لتوفير جميع مصادر التعلم المتاحة من قنوات ومنصات تعليمية؛ من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب والأسرة المصرية وتحقيق جودة التعليم والتعلم.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن ذلك بالتوازي مع تسلم الطلاب الكتب الدراسية في المدارس، تعلن الوزارة إتاحة الكتب الدراسية لكافة الصفوف الدراسية على موقع الوزارة كخدمة إضافية للطلاب.

