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الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. ألمانيا تشيد بالمبادرة المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "ألمانيا تشيد بالمبادرة المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

"أبوالغيط": اجتياح رفح يشعل المنطقة ويهدد بكارثة إنسانية 

د. وجدي زين الدين يكتب: لن يتحقق مستنقع الفوضى 

قمة مصرية برازيلية في القاهرة 

"السيسي": توافق مصري برازيلي على وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات 

ردود فعل إيجابية حول زيارة الرئيس التركي لمصر 

تكثيف الرقابة على أسواق اللحوم

أسعار الياميش: البلح من 30 إلى 120 جنيهًا وقمر الدين من 50 إلى 110 جنيهات 

مجازر بشعة للمرضى والنازحين في خان يونس ورفح

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