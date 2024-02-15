اقرأ غدًا بالوفد.. ألمانيا تشيد بالمبادرة المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "ألمانيا تشيد بالمبادرة المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

"أبوالغيط": اجتياح رفح يشعل المنطقة ويهدد بكارثة إنسانية

د. وجدي زين الدين يكتب: لن يتحقق مستنقع الفوضى

قمة مصرية برازيلية في القاهرة

"السيسي": توافق مصري برازيلي على وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات

ردود فعل إيجابية حول زيارة الرئيس التركي لمصر

تكثيف الرقابة على أسواق اللحوم

أسعار الياميش: البلح من 30 إلى 120 جنيهًا وقمر الدين من 50 إلى 110 جنيهات

مجازر بشعة للمرضى والنازحين في خان يونس ورفح