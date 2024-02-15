عبدالغني والشرقاوي يتفقدان تصفيات مسابقة المترجم الناشىء

شهدت تصفيات مسابقة المترجم الناشئ، التي ينظمها قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم زيارة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم.

وقاما بجولة تفقدية على قاعات الامتحانات، حيث التقيا بالمترجمين المشاركين في التصفيات، واطلعا على سير الامتحانات وطريقة تقييمها. كما حرصا على توجيه بعض النصائح للمشاركين وتشجيعهم على بذل أقصى جهد لبلوغ أفضل النتائج.

أهمية مسابقة المترجم الناشئ في تنمية مهارات الترجمة لدى الطلاب

أكد الشيخ أيمن عبدالغني على أهمية مسابقة المترجم الناشئ في تنمية مهارات الترجمة لدى الطلاب، وتعزيز قدراتهم اللغوية، وفتح آفاق جديدة أمامهم للعمل في مجالات الترجمة المختلفة.

وأشار الدكتور أحمد الشرقاوي، إلى دور الترجمة في بناء جسور التواصل بين الحضارات والثقافات المختلفة، وضرورة إعداد جيل من المترجمين المؤهلين القادرين على نقل المعرفة والأفكار بدقة ووضوح.