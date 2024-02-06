قطاع المعاهد الأزهرية ينفذ البرنامج التدريبي التخصصي لتنمية مهارات معلمي الرياضيات

أجرت إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/٣م بتنفيذ فعاليات البرنامج التدريبي التخصصي لتنمية مهارات معلمي الرياضيات بالمعاهد النموذجية لغات بمركز تدريب سموحة بمنطقة الاسكندرية الأزهرية، للمجموعه الثانيه التي تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٢/٦م حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٢/٨م، وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد خليفة شرقاوي رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم.

البرنامج التدريبي التخصصي يهدف إلى تنمية الكفاءة المهنية والتربوية لمعلمي الرياضيات

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن هذا البرنامج التدريبي التخصصي يهدف إلى تنمية الكفاءة المهنية والتربوية لمعلمي الرياضيات بالمعاهد النموذجية لغات، والارتقاء الأمثل بالمستوى العلمي والتربوي لهم.

وحضر اليوم الأول خالد إبراهيم مدير الإدارة العامة للمعاهد النموذجية واللغات، حيث أكد على أهمية البرنامج التدريبي في رفع كفاءة السادة المعلمين بمعاهد التجريبية و النموذجيه، والاستعداد للنهوض في تدريس مادة الرياضيات باللغة الإنجليزية ، وقد أشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إلى أن تنفيذ هذا البرنامج جاء تلبية للاحتياجات التدريبية الحقيقية لمعلمي الرياضيات بالمعاهد النموذجية لغات بالمناطق الأزهرية؛ وارتقاءً بمستواهم العلمي والتربوي.