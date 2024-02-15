انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين لإيطاليا بـ46.5% في 2024.. ليبيا تتجاوز تونس



وصل ما لا يقل عن 4.028 مهاجرا بشكل غير نظامي إيطاليا منذ بداية العام حتى 15 فبراير، بانخفاض 46,9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حيث وصل 7.857 شخصا إلى الشواطئ الإيطالية، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء عن أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية.

ويسلط تحليل بلدان انطلاق القوارب الضوء على الفور على حدوث تغيير، مع تجاوز ليبيا لتونس، وهو تغيير مقارنة بالعام الماضي، حيث سجل المسار التونسي وصول مائة ألف، بينما سجل الخط الليبي خمسين ألف.

وفقًا للبيانات المحدثة حتى 15 فبراير 2024، إذا ارتفع عدد الوافدين على السواحل الإيطالية للمهاجرين من تونس من 4.236 إلى 1.172 (-72,3 بالمائة)، ارتفع عدد الوافدين من ليبيا من 2.614 إلى 2.822 (+7,9 بالمائة).

وبحسب ما علمت "وكالة نوفا"، فإن عمليات المغادرة من ليبيا شملت بشكل أساسي إقليم طرابلس، ولا سيما محليات زوارة وصبراتة والزاوية، في حين انهارت الرحلات القادمة من برقة.

