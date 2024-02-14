متابعة المشروعات الاستثمارية بنظام حق الانتفاع بمركز شباب صنافير
كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية المهندسة شيماء عاصم مدير الإدارة الهندسية بمتابعة أعمال إنشاء حمام سباحة وملعب تدريبى نجيل صناعى بنظام حق الإنتفاع بمركز شباب صنافير التابع لإدارة شباب قليوب برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالملعب ٩٠٪ وحمام السباحة ٣٠٪ وجار استكمال باقى الأعمال والتي يتم تنفيذها بنظام حق الانتفاع bot لاستغلال المساحات الغير مستغلة وتأجيرها .
بلغت مدة حق الانتفاع للملعب ٦ سنوات بأيجار شهرى ٧٢٠٠ جنية وحمام السباحة لمدة ١٠ سنوات بأيجار شهرى ٨٣٠٠ جنية ما يساهم فى زيادة الموارد الذاتية للمركز وتوفير الأنشطة الرياضية المختلفة داخل المركز وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.