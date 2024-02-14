الإسماعيلي يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة سيراميكا

اختتم فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم على الملعب الرئيسي استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في السابعة من مساء غدا الخميس ببطولة الدوري الممتاز.

المران تضمن تدريبات خاصة للخط الهجومي تحت إشراف مدربهم أحمد حسام المدرب المساعد حول سبل استغلال أنصاف الفرصة وآخرى على التسديدات والكرات العرضية.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات بغرض إصلاح الأخطاء وللوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها.

ويتطلع الدراويش بعد الصفقات الجديدة لتصحيح مسار الفريق واستعادة النتائج الإيجابية خلال مشواره بالمسابقة.