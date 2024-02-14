كاريزما

الأربعاء 14/فبراير/2024 - 08:42 م 2/14/2024 8:42:12 PM

الأديب الكبير محمد جبريل أحد أهم أركان الإبداع والابتكار والتجديد الروائى فى عالمنا العربى؛ كتب جبريل ما يقرب من خمسين رواية كانت جذورها جميعا ممتدة بعمق نحو تراثنا وضميرنا العربى والدكتور ماهر شفيق فريد أصدر عام ١٩٩٩ كتابا بعنوان (فسيفساء نقدية؛ تأملات فى العالم الروائى لمحمد جبريل) أشار فيه إلى جانب شديد التميز والأهمية هى وعى جبريل فى رصد أورده الشخصية المصرية ودلالاتها عن مثيلاتها العربية.

إلا أننى أرصد فى روايته الأحدث التى صدرت منذ أيام عن كتاب اليوم بعنوان (مدينة ليست من الدنيا) لقد استرجع فى هذا العمل الأدبى الفريد ميراثا فرعونيا كنا نسيناه ورصيدنا الادبى منه قليل جدا إلى حد الندرة وكان نجيب محفوظ قد بدأ ابداعه برواية عن الفراعنة أو ما يسمونهم قدماء المصريين!

واذا اخترنا مجالا للكتابة يغرى بالطرح النظرى بعيدًا عن مجريات الواقع فإننى أجد نفسى فى واحة الرواية بكل أشكالها وأنواعها بدءا بسيد هذا الأدب تشارلز ديكنز وصولا إلى الجيل الذى ولد وتربى وسط الأزمات السياسية المعقدة والإحساس اليقينى أننا نعيش نهاية العالم.

رواية جبريل تشى بكثير من المفاهيم الأساسية التى تمكنت من اجتذاب وعى الناس نحو تأصيل ثقافة فرعونية لقد استعان جبريل بمراجع مصرية وعالمية مثل فجر الضمير لبريستيد وموسوعة الأساطير والرموز الفرعونية لروبير جال تيبوت إلى جانب موسوعة مصر القديمة لسليم حسن ومراجع أخرى استمد منها روايته لتصبح رائدة فى مجالها، لتصبح أكثر عمقا ويقينا فى تحليل الدم المصرى والذى ظلت ألوانه وأنواعه ثابتة كأن الزمن لم يتغير.

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