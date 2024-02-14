هيئة الدواء تعلن انتهاء فاعليات دبلومة المستحضرات التجميلية وريادة الأعمال

أعلنت هيئة الدواء المصرية، انتهاء فعاليات الدورة الثانية لدبلومة ""المستحضرات التجميلية وريادة الأعمال""، المقدمة بالتعاون بين الهيئة والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتضمنت الدبلومة، التعريف بمستحضرات التجميل وأنواعها وكيفية أختيارها وفقًا لأحتياجات السوق سواء من الجانب العلمي أو العملي، والتعريف بحدود الأمان، وكيفية إستخدام قواعد البيانات العالمية، والدلائل التنظيمية والدلائل الإسترشادية العالمية والمحلية وفقًا للدلائل التنظيمية بهيئة الدواء المصرية، كما شملت أيضًا مقدمة عن التحليل الكيميائي والميكروبيولوجي الخاص بطرق تصنيع بمستحضرات التجميل.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية نحو دعم وتوطين قطاع الصناعة، وإثقال خبرات العاملين في الهيئة من خلال برامج تدريبية وورش عمل محدثة ومكثفة، ومعدة خصيصًا طبقًا لأحتياجات السوق، ودعماً من الهيئة للنهوض بصناعة مستحضرات التجميل والعاملين عليها، وإطلاعهم على أحدث المستجدات، واليات العمل والتحليل