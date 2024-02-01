رصف ورفع كفاءة شارع المعهد الديني بالزقازيق بطول 4 كم وبتكلفة 10 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل؛ أعمال رصف ورفع كفاءة شارع المعهد الديني بطول 4 كم وبتكلفة 10 ملايين جنيه بمدينة الزقازيق، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل به.

ويعد أهمية هذا الشارع أحد الشوارع الرئيسية الرابطة بين مدينتي الزقازيق بلبيس، وذلك للوصول لبنية تحتية سليمة بقطاع الطرق، وتقليل الكثافة المرورية، والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة، وإنشاء طرق بديلة تساهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين، مشدداً على وكيل وزارة الطرق والنقل بالتنسيق مع رئيس مركز الزقازيق ورئيس حي أول بمتابعة الشركة المنفذة لأعمال الرصف، وإلزامها بإنهاء الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد مع تطبيق المواصفات القياسية في العمل.