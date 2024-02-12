الإثنين 12 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

معوض وشوقي على رأس المرشحين للإنضمام لجهاز منتخب مصر

سيد معوض
سيد معوض

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم "+90"، أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اجتمع مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري، على هامش نهائي كأس الأمم الإفريقية.

txt

محمود فايز يتوقع طريقة حسام حسن مع منتخب مصر

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "حسام حسن أبدى تمسكه بجهازه المعاون في كأس مصر، وعلى رأسهم أحمد الكأس مدرب منتخب مصر 2008".

وأضاف أمير هشام: "حال اعتذار الكأس من التواجد في الجهاز الفني، تم ترشيح كل من محمد شوقي وسيد معوض وأحمد المحمدي وأمير عزمي مجاهد، للمفاضلة بينهما واختيار أحدهما بدلًا منه".

الجريدة الورقية