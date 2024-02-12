معوض وشوقي على رأس المرشحين للإنضمام لجهاز منتخب مصر

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم "+90"، أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اجتمع مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري، على هامش نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "حسام حسن أبدى تمسكه بجهازه المعاون في كأس مصر، وعلى رأسهم أحمد الكأس مدرب منتخب مصر 2008".

وأضاف أمير هشام: "حال اعتذار الكأس من التواجد في الجهاز الفني، تم ترشيح كل من محمد شوقي وسيد معوض وأحمد المحمدي وأمير عزمي مجاهد، للمفاضلة بينهما واختيار أحدهما بدلًا منه".