محمود فايز يتوقع طريقة حسام حسن مع منتخب مصر

أكد محمود فايز، مدرب منتخب سوريا، أن حسام حسن هو الأنسب لقيادة منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة وهو الإختيار الأفضل.

وتحدث فايز فى تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد، حيث قال: "طريقة حسام حسن ستتغير مع منتخب مصر من العصبية للهدوء، وهو المدرب الأنسب والأفضل للمنتخب خلال المرحلة الحالية.

وأضاف:" حسام حسن هو الأنسب لمنتخب مصر وأعتقد أنه عندما يكون المسؤول الأول للمنتخب سيكون أهدأ بشكل كبير عن أى فترة، وهو المصري الوحيد الأنسب لمنتخب مصر طالما المدرب وطني.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن تولي حسام حسن تدريب المنتخب المصري خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للفراعنة، بعدما أعلن مجلس إدارة الجبلاية رحيله بسبب الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023.