حصاد أنشطة وزارة السياحة والآثار في أسبوع.. فيديو



نشرت وزارة السياحة والآثار، تقريرًا مختصرًا مرفقًا بفيديو مصور، عن أبرز أنشطتها خلال الأسبوع الماضي، والذي تضمن الآتي:

وزيرا السياحة والآثار والتراث الوطني والفنون بمالطا يبحثان سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالي الآثار وسياحة اليخوت

التقى وزير السياحة والآثار، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بوزير التراث الوطني والفنون بجمهورية مالطا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون، ومناقشة مقترح إقامة معرض مؤقت للآثار المصرية بمالطا، وتنظيم ورش عمل لدراسة سبل التعاون في مجال سياحة اليخوت.

كما أبدي الطرفان رغبتهما في تبادل الزيارات والخبرات، بما يعمل على تنشيط حركة السياحة الوافدة من مالطا إلى مصر.



لقاء وزير السياحة والآثار مع سفيرة المكسيك بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون في مجال السياحة وتنظيم ورش عمل

استقبل وزير السياحة والآثار، سفيرة دولة المكسيك بالقاهرة، لمناقشة سبل التعاون في ضوء المؤشرات الإيجابية لحركة السياحة المكسيكية لمصر خلال 2023، وتبادل الخبرات في مجال السياحة وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للعاملين في مجال الضيافة والفندقة.

بالإضافة لمناقشة سبل الترويج للمقصد السياحي المصري في المكسيك بصورة أكبر، من خلال تنظيم زيارات تعريفية لممثلي ومسئولي القطاع السياحي ومنظمي الرحلات وشركات السياحة ووسائل الإعلام والمدونين والمؤثرين بالمكسيك، وعقد لقاءات مهنية بين منظمي الرحلات بالمكسيك ونظرائهم في مصر.



لقاء وزير السياحة والآثار مع سفير المغرب بالقاهرة لتعزيز سياسات التكامل السياحي والاستثمار بين البلدين

التقى وزير السياحة والآثار، بسفير المغرب بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار، ووضع سياسات دعم وتعزيز التكامل العربي وتسهيل التنقل وحركة السياحة البينية.

كما تم تبادل الأحاديث الودية، واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض السيد الوزير، خلال اللقاء، باقة حوافز الاستثمار الفندقي الجديدة وكيفية الاستفادة منها في تشجيع المستثمرين من المغرب للاستثمار في مصر وبناء الفنادق السياحية بمقاصدها السياحية المختلفة.



وزير السياحة والآثار يبحث فرص الاستثمار السياحي مع ممثلي JPMorgan بمصر ولندن ومستثمرين ومسئولي صناديق الاستثمار الدوليين

التقى وزير السياحة والآثار، بالمدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك JPMorgan Chase بمصر، وممثلي البنك بلندن، ومجموعة من المستثمرين الدوليين وبعض مسئولي صناديق الاستثمار من عدة دول أجنبية، لاستعراض أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر ، وفرص الاستثمار السياحي فيها وخاصة الفندقي.

واستعرض الوزير الخطوات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية لإعادة رسم العلاقة مع القطاع السياحي الخاص، وما قامت به من إجراءات لدفع حركة السياحة الوافدة من الأسواق السياحية المختلفة، وحرصها على استمرار بناء الثقة مع القطاع السياحي الخاص والتعاون والتواصل المستمر من أجل النهوض بقطاع السياحة في مصر.



اجتماع وزير السياحة والآثار مع مسئولي شركة Visa للمدفوعات الرقمية للتعاون في مجال السياحة والخدمات الرقمية

عقد وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع مسئولي شركة Visa إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، وذلك لبحث التعاون والاستفادة من خدمات الشركة في مجال السياحة وخبراتها في إنشاء قواعد بيانات متصلة بالسياحة الخارجية والداخلية للترويج السياحي لمصر.

وقد تم خلال الاجتماع، استعراض الخدمات الرقمية المختلفة التي تقدمها الشركة عبر شبكاتها الدولية الواسعة والتي يمكن الاستفادة منها في قطاع السياحة بمصر، ومنها سبل التوسع في استخدام الكروت البنكية في مختلف مجالات المدفوعات غير النقدية.





مشاركة نائب الوزير لشئون السياحة في المؤتمر الصحفي للإعلان عن المؤتمر الدولي للسياحة الصحية

نيابة عن وزير السياحة والآثار، شاركت نائب الوزير لشئون السياحة في المؤتمر الصحفي الذي نظمته محافظة جنوب سيناء الإعلان عن إقامة المؤتمر الدولي للسياحة الصحية مارس القادم بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية.

وأكدت نائب وزير السياحة والآثار خلال كلمتها اهتمام الدولة المصرية بملف السياحة الصحية وتطويره بشقيه الاستشفائي والعلاجي، مشيرة إلى التنسيق القائم والمستمر بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان في هذا الملف، وكذلك التنسيق مع منظمة السياحة العالمية للاستعانة بالخبراء الدوليين المتخصصين لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية بالمقصد السياحي المصري، وتحديد الأسواق السياحية المستهدفة.



نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة وسفيرة رومانيا بالقاهرة يبحثان سبل التعاون في مجال السياحة

التقت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بسفيرة رومانيا بالقاهرة، لبحث التعاون في مجال السياحة، وجذب مزيد من حركة السياحة الوافدة لمصر من رومانيا. وأشارت نائب الوزير للتواصل مع شركاء المهنة ومنظمي الرحلات في الأسواق المستهدفة، ولمنتج السياحة الاستشفائية.

كما تحدثت نائب الوزير عن أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة المصرية وهو الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.



لقاءات مهنية وإعلامية للرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالمعرض السياحي الدولي BIT بإيطاليا

عقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عدة لقاءات مهنية وإعلامية خلال مشاركة الهيئة في المعرض السياحي الدولي BIT بإيطاليا، حيث استعرض منتج القاهرة الجديد الذي سيعمل على زيادة الليالي السياحية بالمدينة.

كما التقى بممثلي ومسئولي شركة مصر للطيران بإيطاليا لبحث سبل التعاون المشترك بما يساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالي.



مشاركة الوزارة في المعرض السياحي الدولي BIT بإيطاليا

شاركت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي BIT بميلانو والذي انطلقت فعالياته من 4 حتى 6 فبراير الجاري.

تشارك الوزارة في هذا المعرض بجناح تبلغ مساحته 100 متر، ويعبر تصميمه عن الحضارة المصرية القديمة، ويضم 10 شركات سياحة وفنادق مصرية بالإضافة إلى شركة مصر للطيران.



لقاءات مهنية وإعلامية للرئيس التنفيذي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالمعرض السياحي الدولي EMITT بتركيا

عقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لقاءات مهنية وإعلامية بالمعرض السياحي الدولي EMITT بتركيا، حيث التقى برئيس هيئة تنشيط السياحة التركية، ورئيس اتحاد شركات السياحة التركية، وعدد من منظمي الرحلات بالسوق التركي، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام التركية.

وخلال هذه اللقاءات تم بحث آليات التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق التركي إلى مصر، وبحث تنظيم برامج سياحية مشتركة بين مصر وتركيا، وإمكانية التعاون لتبادل الخبرات في مجال التدريب والتعرف على أحدث وسائل الترويج الحديثة والاستفادة من الخبرات التركية في هذا المجال.



مشاركة الوزارة في المعرض السياحي الدولي EMITT بتركيا

شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي EMITT في دورته الـ 27 والذي يُقام حالياً بالعاصمة التركية إسطنبول ويعد خامس أكبر المعارض السياحية حول العالم.

وشاركت الوزارة في المعرض بجناح تم تصميمه على الطراز الفرعوني ويضم شاشات لعرض الأفلام الترويجية للمقصد السياحي المصري، وفاترينة لعرض مستنسخات لقطع أثرية وكذلك هولوجرام لقناع الملك توت عنخ آمون وذلك في إطار الترويج للمتحف المصري الكبير، ويشارك به عارضين من شركات السياحة والفنادق المصرية، بالإضافة إلى شركة مصر للطيران.



مشاركة الوزارة في المعرض السياحي الدولي للأجازات ببلجيكا

شاركت الوزارة مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي للأجازات Salon Des Vacances ببروكسل، وهو أكبر تجمع سياحي مهني لمنظمي الرحلات من بلجيكا وشركاء المهنة من جميع أنحاء العالم.

يُعد المعرض فرصة للتعرف على مقترحات وآراء منظمي الرحلات وشركات السياحة العاملة بالسوق البلجيكي بالإضافة إلى التعرف على أية تحديات قد تواجه تحقيق النمو في الأعداد السياحية الوافده من هذا السوق.



مشاركة الوزارة في المعرض الدولي للغوص والرياضات البحرية بهولندا

شاركت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي فى المعرض الدولي للغوص والرياضات البحرية Duikvakr بهولندا، وذلك في إطار حرص الوزارة على الترويج لمصر كأحد أهم الوجهات السياحية لمحبي الغوص والرياضات البحرية.

ويُعد المعرض ملتقى للمهتمين برياضة الغوص من جميع أنحاء هولندا والدول المجاورة لها لاكتشاف أحدث الاتجاهات والمعدات والوجهات السياحية التي تتمتع بطبيعة بحرية خلابة لممارسة رياضة الغوص.





الانتهاء من أولى مراحل البرنامج التدريبي عن صحة وسلامة الغذاء للعاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية بالإسكندرية

انتهت الوزارة من المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الذي نظمته عن صحة وسلامة الغذاء لعدد من العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية بالإسكندرية، وذلك بالتعاون مع شركة "تي أو فاو نورد إيجيبت" لخدمات التفتيش ومنح الشهادات.

يأتي تنظيم البرنامج في إطار خطة الوزارة نحو الارتقاء بالعنصر البشري وتطوير مهاراته وقدراته، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة بما يضمن تحسين تجربة الزائرين بالمواقع السياحية والأثرية، تنفيذاً لأحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.





البدء في إجراءات إعداد مخطط استراتيجي للمنطقة الواقعة بين مطار سفنكس الدولي ومنطقة هرم سقارة

قامت وزارة السياحة والآثار بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية السياحية، لإعداد مخطط استراتيجي للمنطقة الواقعة بين مطار سفنكس الدولي ومنطقة هرم سقارة، ذلك ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر لتطوير المناطق السياحية وإتاحتها للمستثمرين.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتنمية السياحة في مصر، وتحقيقًا لمفاهيم التنمية المستدامة التي تتبناها وزارتي السياحة والآثار والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إطار رؤية مصر 2030.





ضبط 72 كيانًا غير شرعيًا يعمل بمجال السياحة دون ترخيص

قامت وزارة السياحة والآثار ، بضبط 72 كيانًا غير شرعيًا يعمل في مجال السياحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، منهم 35 كيانًا يعمل في تنظيم وبيع الرحلات السياحية و37 كيانًا آخر يزاول نشاط بيع برامج الحج والعمرة.

جاء ذلك في إطار الدور الرقابي للوزارة وحرصها على تنظيم العمل داخل صناعة السياحة في مصر، وإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لكافة الزائرين والسائحين سواء المصريين أو الأجانب.

