صحة الفيوم: تدريب 31 من العاملين بالمستشفيات على التخلص الآمن من النفايات

نظمت وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة فى مديرية الصحة بالفيوم، بقيادة الدكتورة زينب فتيح -مدير الوحدة وبرعاية الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وباشراف الدكتور محمد عبد التواب -مدير الشئون الوقائية تدريبا على التخلص الامن من النفايات الطبية الخطرة لمدة يوم واحد حضره 31 متدرب(مدير ادارى - تمريض -مشرفين عمال - افراد امن - مسئول نفايات - عمال -مسئول علاقات عامة - فنيين صيانة)من 8 مستشفيات خاصة ومراكز طبية خاصة وهى مستشفي مكة- مجمع الحياه الفيوم الطبي ١-مجمع الحياه الفيوم الطبي ٢ - مستشفي الصفوة -مراكز دار النخيل الطبي - مستشفي الندي-مستشفي عرفة - مستشفي الزهراء.

وقام بالتدريب محمود ابراهيم فرحات مراقب اول إدارة النفايات وتم التدريب باحدى قاعات معهد التمريض بالتنسيق مع ادارة التدريب بقيادة الدكتورة اسماء شريف.

العشماوى فى جولة على الوحدات الصحية

ومن جهه اخرى وفى وقت سابق قام الدكتور سامح العشماوي- وكيل وزارة الصحة بالفيوم بالمرور على 8 وحدات تابعة لأدارة مركز الفيوم الصحية رافقه فى هذه الجولة الدكتورة نشوى مصطفى- مدير ادارة الدعم الفني و متولي سعد - مدير الشئون الادارية بالمديرية والدكتور مروان دياب -عضو فريق الدعم الفنى.

بدا وكيل الوزارة الجولة بالمرور والمفاجئ على وحدة كفور النيل فامر بفحص دفاتر الحضور والانصراف ولاحظ عدم ارتداء بعض التمريض للزى الرسمي وكارت التعريف وقام بتفقد جميع عيادات الوحدة من استقبال وعلاج طبيعى وتنظيم اسرة والملفات والتطعيمات والاسنان,و لاحظ وجود بعض المشاكل في الكهرباء والاضاءة و مستوى النظافه غير لائق وتغيب معظم اطباء الاسنان و اخصائيين العلاج الطبيعي فامر باعادة توزيعهم خارج الوحدة كما لاحظ تعطل بعض الاجهزة فامر مدير ادارة المركز بارسال لجنة من الاشراف لاصلاح السلبيات في الحال ,كما لاحظ استخدام كشاكيل بدلا من السجلات المطبوعة فقرر بتوفير السجلات المطبوعة وتلافى السلبيات خلال اسبوع من تاريخه.

بعد ذلك توجه "العشماوى" الى وحدة البسيونية وامر بفحص دفاتر الحضور والانصراف ولم يجد طبيب بشري فى الوحدة والوضع بها غير مرضى فامر بتحويل اشراف الرعاية الاساسية ومدير الرعاية الاساسية بالمديرية للتحقيق لضعف الاشراف وكذلك مدير الادارة الصحية والاشراف بالادارة ,وتفقد الصيدلية فوجدها مغلقة وعلم ان الصيدلي في اجتماع و باقي الصيادلة متغيبين فامر باعادة توزيع الصيادلة المتغيبين خارج الوحدة وتفقد عيادة الاسنان وامر باعادة توزيع اطباء الاسنان المتغيبين خارج الوحدة ,كما لاحظ عدم التزام العاملين بخطوط السير وتوقعها واطلع على سجلات الزيارات الاشرافية فوجدها قديمة والتعليمات فيها غير مجدية, وتفقد جميع العيادات من استقبال وتنظيم اسرة و حجرة الملفات والمعمل وتنظيم الاسرة . ,بعد ذلك توجه الى وحدة الناصرية وامر بفحص دفاتر الحضور والانصراف ووجد خطوط سير غير معتمدة فامر بتحويلها الى التحقيق.

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