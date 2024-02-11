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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إصابة غريب..ورونالدو يتحفز لقيادة النصر للعودة للإنتصارات

رونالدو و غريب
رونالدو و غريب

تعرض عبد الرحمن غريب نجم نادي النصر للإصابة وذلك قبل  مواجهة الفيحاء المرتقبة ، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا .

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الهلال يفوز على النصر في كأس موسم الرياض

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رونالدو يفشل في فك شفرة بونو

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رونالدو يُغضب جماهير الهلال بعد موقعة النصر

وكشفت صحيفة "الرياضة" السعودية أن اللاعب تأكد غيابه عن مواجهة الفيحاء لتعرض للأجهاد فى العضلة الأمامية . 

ويواجه فريق النصر الفيحاء يوم الأربعاء المقبل فى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا فى تمام الساعة الـ8 مساءً بتوقيت القاهرة .

ويسعى العالمي بقيادة الدون "رونالدو" للعودة للانتصارات مرة أخرى وذلك بعد الهزيمة التى تلقاها على يد غريمه الهلال فى كأس موسم الرياض بنتيجة (2-0).

 وكان الهلال نجح في التتويج ببطولة كأس موسم الرياض، بعد الفوز على العالمي بهدفين نظيفين سجلهما سافيتش وسالم الدوسري.

وأصبحت علاقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو وعشاق الهلال السعودي متوترة للغاية، بعد الحركة غير الأخلاقية التي قام بها الدون، عقب مواجهة فريقه النصر أمام الزعيم، في المباراة الأخيرة من بطولة كأس موسم الرياض.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب لدى جماهير الهلال، بعدما قام رونالدو بحركة غير أخلاقية مع نهاية مواجهة فريقه النصر أمام الهلال، فقد أظهر مقطع الفيديو متداول لحظة خروج البرتغالي من الملعب ورمي أحد الجماهير راية نادي الهلال أمام الدون.
 

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