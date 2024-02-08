الهلال يفوز على النصر في كأس موسم الرياض

فاز الهلال على النصر بهدفين دون رد، خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، في المواجهة المقامة بينهما حاليًا على ملعب المملكة أرينا في نهائى الدورة الودية بالرياض 2024.

افتتح سافيتش التسجيل للهلال في الدقيقة 16 ثم أضاف سالم الدوسري هدفا ثانيا في الدقيقة 30.

وكان الهلال قد فاز على انتر ميامي بنتيجة 4/3 في أولى مواجهات كأس موسم الرياض قبل أن يخسر انتر ميامي بسداسية نظيفة أمام النصر.

ويقام اليوم ديربي الرياض بين النصر والهلال في لقاء حسم اللقب، ويحتاج النصر إلى الفوز أو التعادل لضمان الكأس، بينما لا بديل عن الفوز من جانب الهلال.

وتقابل الهلال والنصر فى 190 مباراة سابقة منها 175 مواجهة رسمية، الكفة تميل لصالح الهلال بـ77 فوزًا مقابل 64 للنصر، فيما سيطر التعادل على 49 مواجهة.

ظهر حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، بصحبة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي في ملعب المملكة أرينا قبل نهائي كأس موسم الرياض الذي يجمع النصر والهلال.

ولبّى حسام حسن وأحمد حسام ميدو، دعوة من المملكة العربية السعودية، لحضور نهائي كأس موسم الرياض، الذي يقام اليوم الخميس بين النصر والهلال حيث يشهد تكريم عدد من اساطير العرب ومن بينهم حسام حسن.