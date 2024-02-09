رونالدو يفشل في فك شفرة بونو

فشل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، من فك عقدته أمام الحارس المغربي ياسين بونو، لاعب الهلال، حيث فشل في تسجيل أي هدف للمباراة الـ 3 على التوالي.

وأقيمت آخر مباريات في كأس موسم الرياض يوم الخميس على ملعب " المملكة أرينا" بين فريقي الهلال والنصر، حيث فاز الهلال بالمباراة بنتيجة 2-0، وسجل الهدفين في الشوط الأول الصربي سافيتش وسالم الدوسري.

وتمكن رونالدو من تسجيل "سوبر هاتريك"، في مرمى الحارس المغربي، خلال أخر موسم له مع ريال مدريد في مارس 2018 من الدوري الإسباني، وكان بونو في صفوف فريق جيرونا، ولكن منذ تلك المباراة عجز الدون في تسجيل أي هدف، في ثلاث بطولات مختلفة.

رونالدو وبونو

بعد رحيل الدون عن إسبانيا، التقى اللاعبان لأول مرة في دور الـ 8 من كأس العالم في قطر في ديسمبر 2022، قرر مدرب البرتغال فرناندو سانتوس إشراك رونالدو في الشوط الثاني، عندما كان المنتخب المغربي متقدمًا بتسجيل هدف مبكر من اللاعب النصيري، ومع ذلك، انتهت المباراة بفوز تاريخي للمغرب.

رونالدو وبونو

بعد مرور عام كامل، تقابلا من جديد، لكن هذه المرة على ملعب الملك فهد الدولي، ولمرة أخرى يفشل رونالدو في تسجيل هدف أمام الحارس المغربي، ما أدى إلى انتهاء المباراة بنتيجة 3-0 لصالح الهلال، وسجل الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدفين، وأضاف مواطنه سافيتش هدفًا آخر.

وفي لقاء كأس موسم الرياض، وقف بونو حاجز منيعًا أمام رونالدو، الذي سدد كرة واحدة تصدى لها المغربي بقدمه، كما أنهى الأخير اللقاء بتصديين وبشباك نظيفة، للمرة لثالثة على التوالي أمام كريستيانو ورفاقه.