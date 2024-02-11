آية محمد بطلة التايكوندو بنادى الاتحاد السكندرى تتأهل لأولمبياد باريس 2024

حرص مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى على تهنئة بطلة التايكوندو بالنادى السكندرى و منتخب مصر آية محمد لتأهلها الي دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 وزن أقل من 67 كجم خلال التصفيات الأفريقية التى تقام حاليا بالعاصمة السنغالية داكار.





و وجه رئيس النادى تهنئته أيضا لمعالى الاستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة و لمجلس إدارة الاتحاد المصرى للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى على هذا الإنجاز الكبير.

وتواجد في قائمة لاعبي منتخب مصر المشاركين في التصفيات الأفريقية كل من : أحمد وائل وزن 68 كجم، وآية شحاته وزن 67 كجم، وجني خطاب وزن 49 كجم.

