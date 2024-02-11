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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

آية محمد بطلة التايكوندو بنادى الاتحاد السكندرى تتأهل لأولمبياد باريس 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

 حرص مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى على تهنئة بطلة التايكوندو بالنادى السكندرى و منتخب مصر آية محمد لتأهلها الي دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 وزن أقل من 67 كجم خلال التصفيات الأفريقية التى تقام حاليا بالعاصمة السنغالية داكار.

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آية محمد بطلة التايكوندو بنادى الاتحاد السكندرى تتأهل لأولمبياد باريس 2024

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و وجه رئيس النادى تهنئته أيضا لمعالى الاستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة و لمجلس إدارة الاتحاد المصرى للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى على هذا الإنجاز الكبير.
وتواجد في قائمة لاعبي منتخب مصر المشاركين في التصفيات الأفريقية كل من : أحمد وائل وزن 68 كجم، وآية شحاته وزن 67 كجم، وجني خطاب وزن 49 كجم.
 

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