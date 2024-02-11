كواليس اجتماع رئيس نادى الاتحاد السكندرى مع مابولولو
أجتمع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى مع الأسد الأنجولي مابولولو لمدة ساعتين عقب عودته من بلاده وإنضمامه لمران زعيم الثغر وذلك لتكريمه على المستوى و الأداء المتميز الذى ظهر به مع المنتخب الأنجولي في بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023 ، و إحرازه لثلاثة أهدافساهمت بشكل كبير في وصول منتخب أنجولا لدور الـ " 8 " بالبطولة
و حرص رئيس النادى على دعم و تحفيز " مابولولو " لمواصلة الاستمرار على نفس هذا الأداء مع زعيم الثغر ، و أكد رئيس النادى لهداف الفريق على تقدير الجميع داخل قلعة زعيم الثغر لمجهوداته و أدائه المميز ، متمنياً له كل التوفيق مع زعيم الثغر خلال الفترة القادمة